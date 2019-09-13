東方日報A1：暴亂禍無窮　7鐵路發展停頓

反對修訂《逃犯條例》引發的社會衝擊止息無期且後患無窮，港府近乎陷入停擺狀態，連累便捷市民出行的七條新鐵路項目亦被束之高閣。港鐵行政總裁金澤培接受東網訪問時表示，近期曾向港府了解新鐵路項目推展進度，豈料獲官員回覆「遲啲先問」。金澤培指出，五年前公布的新鐵路項目不宜再拖，必須盡快分批動工，否則愈遲開動，塞車問題愈嚴重，多項建造工程堆在一起動工造成延誤或超支的危機增大，港鐵已率先為部分項目做前期設計，冀減少項目被拖延的影響。

港府於五年前發表了《鐵路發展策略2014》，建議斥資共一千一百億港元，分先後興建七個新鐵路項目，包括「北環線及古洞站」、「屯門南延線」、「東九龍線」、「東涌西延線」、「洪水橋站」、「南港島線(西段)」及「北港島線」。根據當年建議動工時間表，「北環線及古洞站」、「屯門南延線」及「東九龍線」應該於去年和今年動工，但實際全部七個新鐵路項目迄今「只聞樓梯響」，其中「屯門南延線」項目，原獲安排在今年六月的立法會鐵路事宜小組委員會會議上討論，但港府後來臨時抽起相關議程，項目再次「石沉大海」。

金澤培表示，近期的社會事件影響香港長遠發展，包括推展新鐵路項目的進度，他曾向港府了解「屯門南延線」項目何時能重新推出，但官員卻回應「你呢個問題遲啲先問」。他強調，不希望新鐵路項目再被進一步推遲，否則鐵路網將不能滿足市民日益增長的出行需求，「愈遲做就愈多塞車，(市民)要用愈長時間先返到工。」他又擔心一旦新鐵路項目被拖延，可能會導致將來數條新鐵路線同時動工，令港鐵難以管理相關工程，「我哋絕對唔想重蹈覆轍(多個同時動工的鐵路工程均超支延誤)，如果無得揀，可能唔(同時)做咁多，變相令(整個計劃)建造期更拖長。」

金澤培指，雖然港府未宣布將新鐵路項目批予港鐵負責興建，但為了減少新鐵路項目延遲落實的影響，港鐵已主動為部分項目做前期設計，「政府一日未批，我哋做任何嘢其實都有風險。」此外，金澤培稱港鐵將更換其網絡內的閉路電視系統及電力供應系統，亦會應用「大數據」技術分析其網絡內可能會出現問題，將及早更換設施。

除新鐵路項目發展受阻外，香港局勢緊張亦令內地旅客卻步。金澤培指，廣深港高鐵香港段客量近日錄得明顯跌幅，至於會否令港府需要補貼高鐵營運，他稱需待本月下旬高鐵通車滿一年再全面統計。港鐵補充，高鐵首十一個月的日均客量為平日四萬五千人次，周末為六萬二千人次，比通車首十個月時的平日五萬四千人次和周末六萬四千人次少。

表：新鐵路項目原定建議落實時間表

鐵路項目/原定建議落實年份

1.北環線及古洞站/2018年至2023年

2.屯門南延線/2019年至2022年

3.東九龍線/2019年至2025年

4.東涌西延線/2020年至2024年

5.洪水橋站/2021年至2024年

6.南港島線(西段)/2021年至2026年

7.北港島線/2021年至2026年