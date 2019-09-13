修例風波：鴨脷洲邨市民樓下喊口號　狂徒樓上擲腐液濺傷6人

香港仔發生令人髮指的墮物傷人事件，昨晚(12日)10時左右，鴨脷洲邨利澤樓近巴士站對開空地，有大批街坊及市民就反修例一同唱歌及叫口號之際，樓上突然有至少2個玻璃樽及2個膠樽飛墮而下，其時樽內液體四濺，在場多名人士始料不及亦未能及時走避，其中多人被濺中手腳及額頭，隨即感刺痛並起水泡，懷疑遭腐蝕液濺傷；現場響起一片尖叫聲，亦有人驚慌走避，有人報警求助。

現場消息指，事件中至少有6人中招，分別4男2女，有熱心街坊協助傷者到附近一涼亭接受初步護理。據一名姓徐約20歲少女表示，事發時有不少人正在叫口號，她目睹有不少人被濺傷，亦協助護理傷者；有在場人士稱，傷者中，大部分手腳被濺中受傷，亦有人眉心中招，據他所知，合共5人送院，另一人及後自行返家。

亦有人表示，當時有一批人剛叫過口號，準備離開時，突聽聞有玻璃着地爆裂聲，繼而現場有人大叫：「喂，又掉啦，又掉啦！」並有人目睹位於利澤樓中層單位，有人將載有疑是腐蝕性液體的樽落樓下，導致多人受傷；消防派出多輛消防車到場協助，部分傷者由到場救護車送往瑪麗醫院治理，大批軍裝警員及探員到場調查，並追查涉案狂徒下落，並檢走一批涉案證物。

由於事發突然，惹來大批街坊及市民議論紛紛，久久未肯散去，至今日(13日)凌晨2時許，仍大約有30餘人駐足圍觀。