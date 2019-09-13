環保署批出3000萬　獎勵廢紙回收

廢紙回收價不斷創新低，為免無人收廢紙出現廢紙圍城，有環保組織發動自救方法，向環境保護署的回收基金成功申請三千萬港元支援業界穩定廢紙回收價，回收商及車隊只要能遵從指定的最低採購價，即可按廢紙回收量分級發放「獎金」，最高可達二萬四千港元，計劃為期一年，今起接受申請，最快可於十月實行。獎勵計劃可確保執紙皮婆婆能賺較高的回收價，亦可鼓勵回收商回收廢紙暫存，有環保團體坦言雖然計劃作用猶如「吊鹽水」，但始終能解決燃眉之急，對此表示歡迎。

內地自一七年底起收緊廢紙進口標準後，本地廢紙回收價不斷創新低，目前每公斤跌至兩毫至三毫，但跌勢仍未止，隨時無人願意執廢紙。但按奬勵計劃，凡有商業登記、並具一年營運經驗的前線回收商或車隊合資格申請資助，資助總金額各為一千五百萬港元。

項目以獎金形式發放資助，按廢紙回收量分五級。以街舖為例，若按規定不低於五毫最低採購價回收，凡於兩星期內回收十噸至廿五噸的廢紙，可獲五千港元獎金，而回收量超過一百噸，則可獲最高獎金二萬四千港元。換言之，每公斤補貼二毫多至五毫不等。

項目統籌人、香港環保廢料再造業總會會長劉耀成表示，每月會檢視及更新一次最低採購價，申請資助的回收商需按照規定回收價先墊資回收，並透過應用程式雲端匯報每日回收量，每兩星期截數一次，月底則會取得資助。他預期有八成商戶合資格申請。他認爲提升廢紙回收率的治標方法，是爭取批出大灣區進口批文，以及盡快落實生産者責任制等。

項目副統籌人、資訊機密處理有限公司執行董事葉文琪表示，基金會有九人獨立督導委員會，監察回收基金帳目、釐訂前線回收價等。每個項目又會有三人落區巡查，檢查參與回收商有否出現呃秤、淋水等情況，情況惡劣者會被處以不發放該兩星期獎金的懲罰。

委員會委員之一的綠惜地球環境倡議總監朱漢強對此表示歡迎，認爲可鼓勵回收之餘，亦可提高廢紙回收質量，但只是「吊鹽水」解燃眉之急，要完善回收，必須要從源頭出發，提升回收素質，並減少廢紙生産。

環保署表示，回收基金最近批出兩項申請是獲批機構支援前線回收商、回收人員及拾荒者，以協助本地廢紙回收發展和提升回收廢紙的質素及數量，按前線回收商的規模及運作能力資助其部分營運成本。獲批項目機構估計，香港現時有約四百至五百家街角店及流動回收店有資格申請基金資助。