女童院家長唔易做　蔡姑娘25年照顧500女童

不少人以為女童院是收容犯了事、誤入歧途的女生，其實部份女童或因複雜的家庭背景、父母離異而被判入院舍，她們渴望得到愛及照顧。女生住宿期間的日常起居，得靠家舍家長來照顧，蔡姑娘是家舍家長之一，她自1993年入職，一做就是25年，擔任眾女孩「媽媽」至今，她親手照顧過的孩子已超過500人。

蔡姑娘初入職時只有三十多歲，並沒做媽媽的經驗，一下子要照顧20個女孩，年齡由12歲至14歲不等。開始時，她對工作戰戰兢兢，也曾感非常混亂，間中還要處理女生打架問題，回顧那些年的磨合，蔡姑娘認為要擔得起「家長」這責任，先要走進女生們的內心：「要付出200分心機才能做這份工!」要給予女孩們信心，讓她們信任你，對方才會分享所思所想，過程中，「媽媽」教她們做人的道理，慢慢建立正確的價值觀。

談到難忘事，蔡姑娘特別記得有一年，學校社工在抽屜中發現一根膠飲管，其他人可能覺得一根膠飲管沒什麼大不了，但有經驗的家長就知道事情殊不簡單，當時校舍並沒派飲品，無緣無故不可能出現膠飲管，經過明查暗訪，蔡發現飲管原來是吸食精神科藥物的工具，涉及事件者不只一人，而是一群女生。其後蔡姑娘用了一個星期教導及打動女生，讓她們學懂誠實、面對錯誤。