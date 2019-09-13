你要知：揀錯零食易致便秘？　醫生教路如廁暢通

零食雖然不是必需品，但對於很多人來說，卻是冇零食不歡。不過有人發現食過一些零食後，便會出現肚脹不適，甚至認為零食就是便秘「元兇」。原來一般人對便秘都有誤解，不如就由專家拆解箇中謬誤。

腸胃及肝臟科專科醫生姚志謙指出，不少人對食物與通便的關係有誤解，「其實沒有食物會令腸道不蠕動」。一般人認為出現便秘問題，未必是指排便的次數減少，即使每天都大便一次，但出現肚脹的感覺，便認為自己有便秘。姚指，其實只要三日內有一次或者一星期有兩次或以上大便，都屬於正常。

雖然沒有食物會令腸道不蠕動，不過的確有食物導致肚脹從而帶來便秘感。由於人體最容易吸收的是葡萄糖，如果果糖吸收太多而消化得不好，進入大腸被細菌消化，就容易產生氣體，導致肚脹甚至多屁；而薯片屬於薯類，亦即根類食物，含有可發酵性碳水化合物，進食後容易於腸道產生氣體；喜愛朱古力人士如果經常進食朱古力，可以選擇沒有奶以及少糖款式，可以減少吸收過多果糖導致氣體產生。

「口痕」的時候有甚麼零食適合便秘人士進食呢？一些含有高纖維的零食有助腸道蠕動，例如椰果、蘆薈、乾果，不論新鮮或者加工都有幫助。另外果仁雖然也對便秘有好處，不過由於果仁含有較多油分，所以選購時要留意是焗製還是油炸等方式處理，純粹以健康飲食而言，就未必是最好選擇。