探射燈：接工作應保留證據　助日後追討

自由工作者受僱時，往往會被定義為自僱人士，在現行勞工法例的灰色地帶下，自由工作者一旦不懂得保障自身權益，隨時「白做」。法律界人士建議自由工作者在接工作時應盡可能保留證據，以增加日後追討欠薪的勝算。

「上到庭乜都講證據，一定要留低備份，唔好打個電話就算。」執業大律師陸偉雄建議，自由工作者如以即時通訊軟件接工作時，應盡量以文字或語音說明工作細節，方便日後把對話截圖或語音檔作為呈堂證據，如有任何相關文件亦應妥善保存，並且盡量安排證人了解工作過程，提高自身保障。

勞工處發言人指，即使根據雙方訂立的合約或協議，僱員被稱為自僱人士，但如果彼此實則上存在僱傭關係，僱主仍需履行他在有關勞工法例下的責任。僱主必須向該等被假稱為「自僱人士」的僱員補付法定僱員權益，並可能負上觸犯《僱傭條例》及其他勞工法例內的相關刑責。

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