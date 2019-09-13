探射燈：議員倡仿外國　組工會爭權益

何啟明建議政府可參考英美等地，將工作者分為不同性質。

新世代愈來愈多人選擇以自由身工作，自由工作者已成為全球大趨勢，針對自由工作者的權益保障議題漸受關注，美國早於2001年已成立自由職業者工會，立法會議員鼓勵業界籌組工會，積極參與政府就有關事項的討論。

美國的自由職業者工會為成員提供各項福利，亦會與政府部門商討立法，保障自由工作者免受不公平對待，為修補勞工法例的灰色地帶，2017年工會爭取美國首條保障自由工作者的勞工法案生效，內容包括要求僱傭雙方簽訂合約、僱主須在合約完結30天內付清薪金等。

立法會勞工界議員何啟明表示，有關保障自由工作者權益的討論在本地一直停滯不前，因本港只有一種「僱員」定義，即連續受僱於同一僱主4星期或以上，每周最少工作18小時，才可享有法例保障的勞工權益。何建議可參考英美等地，將工作者分為不同性質，才可進一步作針對性討論，並歡迎業界籌組工會，有助早日就相關議題達成共識。

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