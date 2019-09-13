探射燈：法例落後　遭剝削拖糧　自由工作者零保障

彈性大、自由度高的「自由工作者」，近年成年輕人新工種，惟政府對此身份未有明確界定，亦未有條例保護。有90後自由工作者指被拖糧欠薪成家常便飯，有人面對不平等合約條款「有汗出、冇糧出」。美國早前推出新例保障自由工作者，立法會議員批評勞工法例落後，追不上時代步伐。

「預咗啲糧係嗰日出，佢（僱主）一遲出，我都唔知點算。」以自由身擔任興趣班導師已6年的阿朗（化名）坦言，拖欠薪金仿成「常態」，他曾遭拖欠4萬港元薪金，最長被拖數近1年，令生活大失預算，他惟有留意網上同行公開「黑名單」並提高警覺。

近年愈來愈多年輕人成為自由工作者，尤其是從事藝術創作。但政府對此工作模式未有清晰定義，根據政府統計處「自營作業者」，即從事本身業務／職業時為賺取利潤或費用而工作，並沒有受僱於他人或僱用他人，去年統計有22.3萬人，比前年多1萬人。不過，勞工處並未有此分類，亦沒備存相關數據。

自由身編劇任俠憶述，不但曾被借故拖糧，更要簽署「不平等」合約，如有電影公司要求在電影上映後才向工作人員發薪，但電影上映日卻遙遙無期，工作人員變相零回報；也有公司「走法律罅」，令編劇成為「假自僱人士」，無法受勞工法例保障。

他指因自由工作者不受《僱傭條例》保障，遇上欠薪情況只可入稟小額錢債審裁處追討，過程費時，勝算亦未必有保證。他與同行去年成立香港編劇權益聯盟，希望可以改善業內欠薪風氣。該組織另一成員林善亦指，聯盟也在業內推廣有關「開筆費」的契約金概念，收取部分酬金才開工來自保。

職工盟發言人坦言，近年自由身工作者的求助個案有上升趨勢，惟現行《僱傭條例》過時，沒有涵蓋自由身工作者，令工會難以為受害人討回應有權益。曾在立法會上提出相關議題的議員莫乃光表示，勞工處對自由工作者的定義不清，有關人士未能歸類為僱員，還是自僱人士，促當局更新相關定義，並增加自由工作者可享有的福利。

勞工處回覆，沒有計劃修訂《僱傭條例》的涵蓋範圍，僅呼籲勞資雙方，洽談時應參考雙方意願，以制訂合約，保障雙方權益，如有僱員認為他們雖然稱為自僱人士，但其真正身份是僱員，並認為僱主沒有履行勞工法例下的責任，可向該處勞資關係科求助。

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