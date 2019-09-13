Dr.東：肥仔長大後即使變瘦　心血管疾病風險仍高兩成

過胖人士在中年時較易患上心血管疾病。肥仔肥女長大後減肥，又能否降低有關的風險?牛津大學研究人員追蹤了約42000名參加者，發現參加者小時候體重指標(BMI)若較標準高出10%，長大後患上心血管疾病的機會率便會上升20%，反映小孩的體重標準與長大後的健康，有密切關係。

香港衞生署於2014至2015年度人口健康調查發現，約50%年齡介乎15至84歲人士屬超重和肥胖，當中男士佔57%，女士佔43%；亦有35%人按腰圍被界定為中央肥胖，當中男士佔31%，女士佔41%。於2016至2017學年，香港小學生和中學生的超重和肥胖檢測率，分別達17%及19%。

牛津大學研究員早前在法國巴黎舉行的歐洲心臟學術年會中，發表一項研究。他們追蹤研究約42000名來自美國、澳洲及芬蘭等國家的參加者，由他們3至19歲，追蹤至50歲。研究發現，小時候體重較標準高出10%者，長大後患上心血管疾病的機會率便增加20%。若小時候血壓及膽固醇水平較正常標準高出10%者，長大後患上心血管疾病風險更高出40%及16%。而在19歲前已有吸煙習慣，長大後患上心血管疾病風險亦較高。

重要的是，這些參加者小時候一旦曾出現高血壓及高膽固醇等問題，長大後即使身體回復健康，但他們患上心血管疾病的風險，仍較一直沒有高血壓等問題的參加者，高出3倍。而由細到大飲食生活習慣均不健康的參加者，患病機會更較一般人增加5倍。

事實上，全球成年人肥胖率在過去的40年上升了3倍。於2016年，世衞估計18歲及以上的成年人中，39%屬超重和13%屬肥胖。於5至19歲的兒童及青少年中，超重和肥胖的比率亦由1975年的僅4%大幅上升至2016年的18%以上。超重和肥胖是多種慢性病的主要風險因素，包括二型糖尿病、心血管疾病、骨關節炎及某些癌症等。超重和肥胖率上升，無疑會增加與肥胖相關疾病的風險。

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