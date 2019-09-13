網民熱話：伯伯變身「車神」？　電動輪椅馬路快線橫行

駕駛電動輪椅的阿伯在快線行駛，遭網民調侃「手車好勁」。（互聯網）

電動輪椅理應在行人路上行駛，但若果在行車線上橫行，又是否有些過分？近日一名阿伯就被網民拍到「駕駛」電動輪椅出行，竟與其他車輛齊齊使用行車快線，非常側目。網民看後更調侃阿伯是「車神」。

網民Yu Yu近日於Facebook群組「巴士的事討論區」分享這一幕「奇景」，貼文調侃「阿伯，你手車好勁喎」。從貼文附圖可見，一名阿伯使用電動輪椅，但他棄行人路不用，竟佔據行車快線，阿伯的輪椅上更裝有倒後鏡，似乎為馬路飛馳「有備而來」。

有網民看過圖片後出言嘲諷，「可能以前佢係車手呢，唔記得自己退咗休同跛咗隻腳，所以繼續喺度揸車」，也有人指阿伯的座駕應該是「無牌車輛」，亦有人留言批評使用電動輪椅人士的行徑，「阻住地球轉」、「在行人路都係咁全速橫衝直撞」，非常危險。

網民有話說

Bing LI：一人一部，世界和平

Hui Cheuk Yin：冇車牌嘅，不過唔怕，差佬都冇委任證

H Helena：食塵

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