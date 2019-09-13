洪水橋收地未解決　區議員恐運輸系統起到2030

土木工程拓展署早前完成洪水橋新發展區與鄰近地區環保運輸服務的第一階段可行性研究，認為自動捷運系統、環保巴士系統及現代化電車比較可行，該署未來2個月將進行首輪公眾諮詢。屯門區議會環境、衞生及地區發展委員會今(13日)討論有關研究，多名區議員斥計劃屬「美麗的童話」，實際洪水橋收地仍存爭議未解決，直言「2030年都未起好」，又稱現時社會示威浪潮不絕，擔心「起咗都係被破壞」。

土拓署工程師張家亮介紹時指，初步構想會設3條路線，包括泥圍至流浮山線、頌富至西鐵天水圍站線及元朗南到西鐵天水圍站線，料早上繁忙時段由未來西鐵洪水橋站至物流區每小時可載6000至1萬人次。張稱3個模式以自動捷運系統最快及最貴，料13分鐘能從泥圍到達流浮山，但由於需以全高架形式運行，造價或高達400至450億港元；現代化電車需時17分鐘，預算約250億至300億港元；環保巴士系統需時20分鐘，預算約200億至250億港元。

區議員陶錫源批評計劃是「美麗的童話」，譴責政府未做好收地安排便提出計劃，未有聽從村民意見，相信計劃提上鄉事委員會討論亦會遭抨擊。另一區議員朱耀華則稱政府應先問准年輕人，因近日黑衣示威者到處破壞令基建停頓，又要求土拓署提出保安措施以免被破壞。

張家亮解釋，土拓署是技術部門，會代為反映收地安置意見，又稱票價方面暫未有定案，但會參考現時短途巴士收費及市民承擔能力再決定。他又稱得悉市民對保安系統的憂慮，會注意閉路電視設計及慎重考慮意見。