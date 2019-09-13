團體促關愛基金增津貼幫劏房戶　羅致光：遲啲會講

勞工及福利局局長羅致光(右)到場接收請願信。(何青霞攝)

關愛基金今(13日)向非政府機構舉行非公屋、非綜援低收入住戶生活津貼項目簡介會，有關注團體趁會前請願，要求增加多項關愛基金津貼及重設N無津貼，勞工及福利局局長羅致光到場接收請願信。被問到今年會否有紓困措施及會否重發N無津貼，羅稱「遲啲會講」，又指簡介會是向機構簡介津貼運作，非公開會議。

關注基層住屋聯席、全港關注劏房平台、葵涌劏房居民大聯盟約22人請願，批評政府不理劏房戶生活苦況，要求在關愛基金新增能源津貼、搬遷津貼及災後津貼，應付劏房戶不同需要。

市民陳女士一家五口居於觀塘一個240呎劏房，月租8500港元，收入依靠丈夫工作，月入約2萬港元。她指，生活節衣縮食，平日會選擇行路接送孩子放學，又會選擇在街市準備收檔的時間購買餸菜，女兒即使想報讀興趣班，亦因經濟問題未能參與，冀政府可設租金津貼幫補家計。

聯席組織幹事朱詠妍指，政府雖向全港住戶提供一次性2000港元電費補貼，但大部分劏房戶沒有獨立電錶，電費單會直接寄到業主，令津貼「只落業主袋」，促請當局增設能源津貼。另外香港社區組織協會亦到場請願，要求政府將N無津貼恒常化，協助市民應付日益高企的租金。