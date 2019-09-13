海事處縱容遊艇泊青山灣　區議員：點游水呀？不如封灘！

東方報業集團早前獨家報道，屯門青山灣泳灘旁邊有一條目測逾20米長浮橋，連接海中停泊的遊艇及停靠在岸邊的海鮮漁船，各界批評海事處執法不力。屯門區議會環境、衞生及地區發展委員會今(13日)討論青山灣一帶的漂浮物、遊艇停泊及船隻排放黑煙和油污等問題，區議員蘇炤成批評海事處管理不力，又指《東方日報》已報道浮橋事件，該處仍未改善，現時仍有遊艇停泊在該處，直言該處是泳灘：「(泳客)點游水呀？不如封咗個灘佢。」

海事處海事主任/海港巡邏組黃耀康解釋，《東方》報道的浮橋建成後一天，處方已有發現，並向其發出移除通知，有關浮橋約一周後已移除，現時該處已無浮橋。他指今年6月13日至昨日(12日)，處方就海上漂浮物共發出38張移除通知，其中16個漂浮物已由事主主動移除，5個由處方移除，尚有部分屬移除令未到期，會繼續跟進。

黃承認現時仍有一隻遊艇停泊在青山灣一帶，已積極與船主聯絡，但稱由於海事處只能在被劃入避風塘範圍的海域執行管制指令，由於遊艇停泊位置不屬於避風塘範圍，處方無權把該處劃作管制區。該處又稱，接獲反映稱有船隻排出黑煙，強調巡邏組有管制相關行為，船隻必須持續排放3分鐘以上，處方才可提出檢控。