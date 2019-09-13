成本高昂社企營運難　28%公司缺乏認知無幫襯

香港社會服務聯會轄下的社會企業商務中心每年編制及出版《社企指南》，最新的指南顯示，全港有651間社會企業單位，它們分別由311個團體所營辦，最多社企屬「生活百貨」、「飲食」及「健康護理及醫療」類別，各佔約16%。社企面對的最主要困難是營運成本高昂，佔23%。21%認為公眾對社企認知不足，認為加強公眾教育、機構及公司制訂責任採購政策最能幫助社企。

有見及此，社聯在5至6月就責任採購政策訪問196間公司或機構，調查發現，縱使70%受訪單位曾於過去一年向社企採購，但有訂立明確社會採購政策的受訪單位卻不足4成，而每項向社企採購的訂單之平均金額約為8000至1.1萬港元。

51%受訪公司或機構認為，社企沒提供所需產品或服務，28%缺乏對社企認知，27%指公司未有制訂責任採購政策，是他們沒有採購社企產品的三大原因。受訪機構認為，若社企能增加產品或服務種類、加強公司對社企認知，將吸引他們購買社企產品。

社聯社會企業商務中心主管譚穎茜表示，社企目前所供應的產品類型或未能滿足公司的需要，而公司對社企認知亦不足，社聯社會企業商務中心會研究如何在這些方面提供適切的支援。她續稱，責任採購的精神在於其背後的社會價值，公司在採購時除了考慮價錢外，亦應關注供應商對社會帶來影響。