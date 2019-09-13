技術員涉燒五星旗准保　辯方指警有屈打成招之嫌

大批示威者於本月1日堵塞機場交通，多名蒙面黑衣人爬高拆除懸掛於東涌游泳池的五星旗，有人更於附近行人路燒毀五星旗。警方在行動中拘捕一名22歲男技術員，控告他刑事毀壞、串謀侮辱國旗、串謀縱火及縱火共4罪。案件今日(13日)在西九龍法院再訊，辯方申請覆核保釋。裁判官把案件押後至11月15日，被告獲准6000港元保釋，期間不得離開香港，須遵守宵禁令和每晚到警署報到。

控罪指，被告黃卓禮於今年9日1日在東涌游泳池內，無合法辯解而損壞屬於康樂及文化事務署的旗杆金屬蓋、旗杆繩及閉路電視鏡頭；黃另被控於同日在東涌游泳池內與兩名不知名人士，串謀公開及故意以焚燒方式侮辱國旗；他另被控於同日在東涌游泳池對面，無合法辯解而用火損壞一些橫額和雜物；他另被控於在東涌達東路與美東街交界，無合法辯解而用火損壞一些水馬。

控方反對被告保釋的理由是控罪嚴重。惟辯方指過往焚燒國旗的定罪，鮮有即時監禁，初犯者會判以簽保守行為、社會服務令或罰款不等。只有第3至4項的縱火罪較嚴重，最高刑罰為終身監禁。惟目前控方證供不強，天眼錄影和公眾提供的影片都只看到疑犯以口罩遮臉，難以辨識是否被告。

辯方又指控警方有「屈打成招」之嫌，稱警方曾捶打並恫嚇被告，若他不招認，便拘捕他家人。被告會面紀錄的自願性也受質疑，因過程中，被告曾被警員掌摑，使他認為不合作會令他繼續受虐。