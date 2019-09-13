海洋公園指演員「企錯位」屬不幸　死者死忌日裁決

21歲大專男生張朝傑前年到海洋公園「哈囉喂全日祭」的鬼屋「活埋凶間」遊玩時，闖入滑梯的機房位置，遭滑梯擊中背部斃命，死因庭今(13日)繼續研訊，死因裁判官將案定於下周一(16日)，即死者死忌當日裁決。

代表海洋公園的大律師今再向死者父親致以深切慰問。大狀陳詞指，死者由2號滑梯瀡下後，曾行經出口，當時在該處當值的演員不在，死者亦沒有跟隨指示燈離開，反朝3號梯逆行，途中菲律賓籍演員Gerald Medalla舉手向他示意正確方向，但他望向Medalla的方向後便繼續行向3號梯，Medalla誤會他是職員而沒有阻止。

死者隨後爬入3號梯底的機房位置，逗留約2分半鐘，身體上半身向前傾，不知道在做甚麼，最終遭降下滑梯重擊背部致死，認為他死於意外。

大律師形容本案是不幸事件，其中最不幸之處是出口位置的演員「企錯位」。公司在事件後檢討並作相應安排，包括設置「關鍵位置」，確保該些地點會有演員當值，並針對有演員「企錯位」，公司制訂演員換班時，兩名演員需有「擊掌」等身體接觸才可離開，另外在鬼屋巡查的工作人員亦需戴上反光臂帶，確保不會再有誤會。此外，園方亦會聘請海外安全專家，由構思至建造鬼屋時提供意外。