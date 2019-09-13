24歲女酒醉乘小巴　疑遭鄰坐日籍男帶走強姦

24歲女侍應與同事慶祝生日，又到酒吧飲酒盡興，她醉酒後同事送她上小巴，還特意托男乘客照顧，但到站後她被人帶到旺角一單位，在迷糊間被強姦。涉案一名日本籍男子被捕，被控一項強姦罪，他否認控罪，案件今(13日)於高等法院開審。

被告貝瀨裕紀(34歲)，於香港一貿易公司任助理經理。他被控於去年8月5日，於旺角彌敦道新興大廈一單位內強姦女子X。

控方開案陳詞指，8月5日是X的生日，前一晚同事跟她慶祝，當時她已喝下3杯紅酒及1杯威士忌，至凌晨她跟1男1女同事到酒吧續杯，她再喝1杯雞尾酒及其他烈酒後醉倒。X對之後記憶斷斷續續，記得同事送她上小巴後跟一名男乘客談話，男乘客坐在她身旁、到旺角落車男乘客背她到一單位內。X累極睡了，模糊間見有人脫光及用毛巾抹身，再壓在她身上，除掉她的衣物，有硬物插進其私處，她無力推開，也不知對方有否用避孕套或射精。

她記得之後有人幫她穿好衣服和給她喝水再送她上的士，她返家後告訴男友遭陌生人強姦又再沉沉睡去，酒醒後因擔心被傳染性病及懷孕而求醫，護士鼓勵她報警。因X記得大廈的外貌，警方循大廈閉路電視片段調查及確認出被告身份。被告警誡下稱X同意下性交。