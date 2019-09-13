政Whats噏：黃之鋒常唱衰香港　網民諷賣國

香港眾志秘書長黃之鋒，經常到國外「唱衰香港」，曾被批評係「新生代漢奸」，近日黃到德國訪問時，更以冷戰時期嘅柏林形容現時嘅香港，稱「香港就係新嘅柏林」，惹來外界多番批評。黃之鋒近日喺網上被截圖並被批評佢20幾歲就識得「賣國」，呢番諷刺黃之鋒嘅言論喺網上瘋傳。睇嚟唱衰香港，真係註定惹來外界反感！

有關諷刺黃之鋒言論，係貼上黃嘅相片，並撰文指「你們真的冇嚟大志」，只懂賣菜、買車、賣房的小生意，(來)看看這位20出頭嘅未來社會主人翁已經懂得賣國。

黃過往曾經多次到國外講述香港發生嘅事件，被形容係唱衰香港，佢過往亦曾呼籲英美政府施壓介入香港嘅事件，又曾公開表示希望美國國會盡快落實《香港人權民主法》，曾被官媒形容黃為亂港分子，主動「賣身」予美國主子，係「新生代漢奸」。

黃近日到德國訪問，又稱「香港就係新嘅柏林」，其訪問遭官媒批評為分裂分子，指其言論係為咗討好西方政客，批評佢將香港比作柏林，既是對歷史嘅無知，亦係對現實嘅懵懂。黃一次又一次到國外唱衰香港，多次被外界猛烈批評都唔肯收手，難怪會被認為係「賣國」啦！