學生築人鏈綜援漢踩場　𠝹傷教師還押候訊

九龍灣一間中學的學生於本周一(9日)在校外進行反修例築人鏈活動，期間一名街坊聲稱受噪音騷擾，持𠝹刀「踩場」指罵學生，混亂中一名女教師手部受傷。一名被指涉案的綜援漢被控一項傷人罪，案件今天(13日)在觀塘法院再訊，控方表示事主昨(12日)已完成認人手續，案件押後至10月11日，以便控方取得律政司的法律意見。裁判官繼續不准被告保釋，需由懲教看管。

控罪指，被告符柱標(65歲)於本月9日，在牛頭角沐虹街文理書院(九龍)外，非法及惡意傷害杜珮瑜。

辯方指坊間對本案的看法是因政見不同所致，但被告只是在晨運途中與事主有爭執，碰巧身上有𠝹刀才順手使用，他事後懊悔。裁判官遂問被告為何會帶刀去晨運，辯方回應被告該段時間曾維修冷氣機，使用𠝹刀割玻璃繩，故帶在身。

據知事發時現場約有80人，當中大部分是穿着校服的學生，他們當時手拖手組成人鏈和平示威，沒有衝突行為但有叫口號，被告突拿𠝹刀出現跟學生爭執，事主跟被告理論時手指遭𠝹傷需縫六針。被告事後逃走，被閉路電視拍下行蹤，在啟晴邨家中被捕，警誡下他表示自衞。