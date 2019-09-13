兩人涉寶琳站襲港鐵職員　其中1人准縮短宵禁令

兩被告何梓聰和鍾展鴻，涉嫌包圍並推撞一名下班的港鐵男職員，案件今再訊。(楊志權攝)

近百名示威者於9月4日湧入港鐵寶琳站，其中2人涉嫌包圍並推撞一名下班的港鐵男職員，使他倒地受傷，被控一項襲撃導致身體傷害罪。案件今日(13日)在觀塘法院再訊，辯方申請更改保釋條件。裁判官准許其中一名被告的宵禁令時間縮短，方便他的工作需要，並澄清被告的禁足令，指身處車廂內經過調景嶺站和寶琳站不算違規，但如果直接進入或經過上述兩個港鐵站的月台即屬違反禁足令。

兩被告是22歲學生何梓聰和23歲的鍾展鴻，控罪指他們本月4日，在港鐵寶琳站內襲擊李健宏，對李造成身體傷害。案情指當晚近11時50分，兩名示威者發現正下班的事主遂包圍他。二人涉嫌推撞事主使他跌倒和受傷，事主手腕有擦損，手部和腹部有瘀傷，身上有多處紅腫。兩疑犯當場被捕。

辯方希望法庭取消宵禁令，因第二被告的工作性質，他多在凌晨時分下班。辯方又稱宵禁令限制被告享有和平集會的人身自由，並指一般港鐵站打鬥案的保䆁條件不包括宵禁。裁判官平衡被告的人身自由與重犯機會後，維持兩被告的宵禁令，只准第二被告的宵禁時間縮短為凌晨1時至5時。