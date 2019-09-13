石蔭邨夫婦打鄰居案　兩人罪成還押候判

居於石蔭邨的一對夫婦楊建波及王瑜珍，去年出門時遇上有積怨的鄰居夫婦和他們的親戚等4人，結果爆發混戰。丈夫涉嫌「1個打4個」，分別拳毆鄰居夫婦及他們的女兒，又捉住女鄰居手腳把她扔向牆，在她昏倒後繼續腳踢她的頭部，並將上前阻止的鄰居女親戚推向牆。妻子涉嫌坐在男鄰居身上，一邊把他的頭部撞牆，一邊叫「你非禮我」。該對涉嫌打人的夫婦否認有意圖傷人、襲擊傷人、盜竊及刑事毀壞等6罪，案件早前經審訊後，今午(13日)在區域法院裁決，2名被告5項罪名成立，案件押後至下月11日，等候索取背景報告始判刑，期間2名被告還押候判，需在收押所度中秋。

法官裁決時指，4名事主即李展豪、李妻陳蕙華、李展豪的女兒李美賢及胞姊李聯，他們一家均是誠實可靠的證人，他們已交代出事實真相，他們的證供整體上互相脗合，他們所述的傷勢亦與醫療報告脗合，法庭決定接納他們的證供；雖然他們與兩名被告有積怨，李家各人之間亦有商討案情的可能性，但這不影響他們證供的質素。

辯方審訊時指出，李美賢曾取笑操普通話的女被告王瑜珍「廣東話唔正」，把「關門喇」說成「三文魚」，引起兩家人發生爭拗，李美賢亦承認曾取笑王的口音；但法官認為既然涉事兩家人早有不和，李美賢對王有主觀情緒是可以理解的，李美賢取笑王的行徑，雖與她受過高等教育，事發時身為實習社工的背景不相稱，但這不影響李美賢的證供質素。

最終法官裁定男被告楊建波有意圖傷害陳蕙華，令其身體受嚴重傷害；楊氏夫婦亦有意圖傷害李展豪，令對方身體受嚴重傷害，楊氏夫婦曾襲擊李美賢，令對方身體造成實際傷害。

法庭又裁定男被告曾搶去李展豪用作拍攝的手機，女被告及後將李的手機棄掉。至於男被告涉嫌襲擊李展豪胞姊李聯的控罪，法官指不能證明男被告是有意圖撞到對方，故裁定該項襲擊罪不成立。