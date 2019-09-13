涉多次性侵親女　中年父：媽咪老啦，畀我試下

一名從事殯儀業的中年父親，被指自女兒16歲起的3年間不斷性侵她，包括強姦、摸胸、舔下體及要女兒替他手淫等，強姦女兒期間更稱「因媽咪老啦，畀我試下入好唔好」。惟女兒怕母不信及令家庭破碎故一直啞忍，直至去年事主遭父非禮後告訴胞姊及老師後決定報警。涉案父今(13日)於高院否認一項強姦、一項意圖強姦及5項非禮罪，案件開審。

現年46歲的被告被控2015年6月在沙田家中非禮及強姦現年20歲的女兒X，同年7月非禮及企圖強姦X，另被控於2015年9月至2018年9月期間3度非禮X。控方開案陳詞指，來自內地的被告於1996年與妻結婚及育有3女1子，X為三女。2007年起被告一家來港定居，2011年起居於沙田涉案單位。

控方指2015年6月某日下午，當時16歲的X及被告在家，X在房內讀書突遭被告從後摸胸及大腿，被告說：「因媽咪老啦，畀我試下入好唔好？」後強姦她。約1個月後某日，被告趁X胞弟洗澡，向X稱：「好鍾意你，不如一齊死啦！」又稱「睇過喺外國有好多父女都可以一齊」，其後捉着X與她濕吻，同晚被告又叫X入房，脫光X的衣服及摸她的胸部及舔下體，其後拿出避孕套，X叫他停手，他稱：「去到呢個位我點停呀。」惟X不斷嚎哭，被告停手。

控方續指，2015年9月某晚被告叫X替他揼骨，捉着她的手要她為他手淫，此次至2016年9月，被告有約10至15次同樣要求X替他手淫，控方現只控2次。2017年2月，X把被性侵事件告知老師卻不肯報警，老師一直跟進。直至去年9月11日，被告又向X稱「可唔可以借隻手畀我」，X想離開，被告卻向X揸胸。X告訴老師及胞姊，在她們力勸下報警，被告翌日被捕。案件下周一續審。