政Whats噏：常秘預備物業退休　出租物業轉自住

退休生活花費豐儉由人，最緊要就係有個瓦遮頭，甚至留多層樓畀小朋友或父母住就更好嘞，唔知啲常任秘書長係咪有同一個諗法，好似剛剛退休嘅財經事務及庫務局前常秘黃灝玄及盛傳即將退休嘅運輸及房屋局常秘(房屋)應耀康，均將原本用作出租嘅物業，轉為自住。而保安局常秘黎陳芷娟就勇字當頭，買多個物業自住，依家樓市開始轉弱，政府仲要開徵空置稅插多刀，唔知佢會唔會呻笨呢？

翻查一眾常秘最新一年嘅申報，黎陳芷娟同丈夫、運輸及房屋局常秘(運輸)黎以德雙雙申報新增1個喺香港嘅住宅作自住用途，相信都係買咗同1幢樓，計番佢哋兩夫婦所持有嘅物業，佢哋現時持有2個香港自住住宅，另有2個香港住宅及1個香港車位作出租之用，亦有2個位於英國嘅住宅用嚟收租。盛傳黎陳芷娟會退休先，而黎以德都會喺一兩年內退休，睇佢哋咁多出租物業，睇怕退休福利加埋租金，都夠佢兩公婆衣食無憂。

至於應耀康今年就申報多一個港島區住宅作自用，即係佢總共有2個港島區住宅自用，另外亦有五分一個新界住宅自用及五分一個新界住宅出租。翻查佢去年嘅申報，呢2個新界住宅當時僅申報由佢本人持有，唔知到底係業權有變，定係去年冇申報清楚呢？

黃灝玄去年申報有1個港島區住宅用作出租，今年就申報少咗1個港島住宅出租，但就多咗1個港島區住宅用作自住，相信佢都係將原本用作出租嘅單位變成自住。睇番佢整體申報嘅資料，佢一共有2個佔咗5成業權嘅自住單位，亦喺英國有3個出租住宅單位，分別位於中倫敦及梅登黑德，雖然只有其中1個倫敦住宅擁有全部業權，但睇落都儲埋唔少磚頭。

過去一年都有唔少新常秘上任，根據申報，佢哋多數都鍾情投資香港同內地物業，好似發展局常秘(工務)林世雄就喺大埔有1個住宅連車位作自用，環境局常秘鄭美施就2個港島區出租住宅單位，創新及科技局常秘蔡淑嫻就有2個港島區住宅，其中1個佔四分一業權，仲有1個喺中山嘅住宅，全部都自用，睇嚟都唔使以租金增加收入。