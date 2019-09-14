修例風波：反修例單張現機艙　港航稱無證據涉員工

航空界接連捲入反修例示威風波，國泰航空近期解僱多名機師、空勤及地勤人員，業界人人自危。有乘客向東網表示，在香港航空的航班座位上發現有反修例宣傳單張，懷疑有人「秘密」將單張放在座位上讓乘客看到，以作宣傳。港航回應時承認，曾有非官方批准的傳單被加入到機艙刊物內，但無證據顯示屬員工所為。

據東網獲得的相片所見，在一席飛機座位處放置了幾張英文宣傳單張，配有圖畫及示威照片，指香港現時不安全，在港鐵站內會有催淚彈，提醒旅客要帶備口罩及毛巾等物品保護自己。另有一款單張列出7月21日白衫軍襲擊市民事件的「流程圖」，直指政府及警方與白衫軍合作，攻擊示威者及記者。另有單張列出8月11日示威活動中，有女示威者被射傷右眼及有警員在港鐵站內施放催淚彈等。

香港航空回應證實，注意到其中一個航班上，有非官方批准的傳單被插入機艙刊物內，公司現時暫未收到正式報告，也沒有證據顯示屬員工所為，港航強調會致力提供順暢運作及優質的服務，又時常提醒全體員工時刻保持最高水平的專業精神，為顧客提供最佳服務。