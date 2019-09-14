議員質疑非實施時機　不如加快覓地

空置稅刊憲，財政司司長陳茂波指近期社會事件令部分地區樓價微跌，但整體私樓價仍高企，當局希望單位盡快推出，滿足市民需要。立法會議員謝偉銓則認為，受到中美貿易戰及反修例暴力衝突雙重打擊，樓價最近開始回落，因此空置稅實施日期、稅率及相關執行細節，應因應市況調整。

陳續指，空置稅條例刊憲屬房產措施一部分，希望樓宇建好後，不論出租或發售均可盡快推出市場。未來三至四年約有九萬三千個一手樓單位供應，其中一萬個已落成，隨時可推出市場，而未來五年平均約有二萬個單位推出市場，當局希望單位盡快推出，滿足市民需要。

謝偉銓則指出，若樓市逆轉，在愈賣可能愈平的前提下，發展商勢必加快推盤，即使未通過法案，空置稅效果已產生。他認為，空置稅只針對私樓，只是將同一批單位提前推出市場，並非真正增加房屋供應；政府必須加大力度繼續全方位覓地建屋，包括落實土地共享計劃，以及主動興建過渡性房屋。

另一議員郭榮鏗則反對煞停空置稅立法工作，認為是漠視廣大市民面對的嚴峻住屋困難問題。他警告商界及政府，過往多年官商勾結，市民已經看在眼裏，如商界用盡辦法阻止條例草案通過，將使社會矛盾進一步加深，令政府管治無能再一次展示於人眼前。

銀行界出身的房屋委員會資助房屋小組委員會主席黃遠輝反駁地產建設商會說法：「樓價起碼跌四成才會影響按揭，最近樓市的確回軟，加上社會事件，樓價係比較脆弱，但不相信空置稅會令樓價崩潰式下調。」