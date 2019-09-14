東方日報A1：貿戰示威困未解　港府亂打房策牌

受中美貿易戰及反修例風波引發社會動盪等內憂外患夾擊，香港二手樓價連挫三周，跌至今年四月底後最低位。樓市不穩之際，港府昨將《2019年差餉（修訂）條例草案》（一手住宅空置稅）刊憲，地產發展商隨即炮轟條例會令樓價調整幅度加劇，觸發嚴重骨牌效應，倘調整向下過急而導致銀行要求按揭客戶提早還款，社會震動及受損更大，要求暫緩實施。地產界人士認為，空置稅將加快樓價跌勢，除非當局可以解決當前的政治問題，否則跌市料維持三至四年。

近月市況轉差，二手樓價持續下跌，反映主要二手屋苑樓價的中原城市領先指數，最新報184.96點，創逾四個月新低，按周再跌0.27%，連跌三個星期共1.82%。該行預期，樓價即將進入加快下調的階段，估計樓價將重回今年初水平。除了二手市場出現回調外，過去一周一手樓盤推售時，亦不再出現「一Q清枱」的熾熱情況，個別將軍澳新盤首日開售只沽出約七成單位，反映市場對購置物業需求有所放緩。

面對整體樓市回落，香港地產建設商會昨在空置稅條例草案刊憲後發表聲明，呼籲政府三思，暫緩空置稅的立法工作。該會指措施旨在促使已落成超過一年仍未售出的住宅單位，盡早推出市場，但本港一手住宅單位的空置情況，多年來一直跟隨落成量有上有落，落成單位愈多，空置單位亦隨之增加；物業市道面對中美貿易戰和社會衝突雙重夾擊下，已開始回落。政府預測亦顯示香港經濟正往下調整，零售及餐飲服務業最為明顯。

商會認為，在這個時刻推出空置稅無疑是火上加油，勢必加劇樓價調整幅度，倘調整過急而導致銀行要求按揭客戶提早還款，對社會經濟所產生的骨牌效應絕對不容忽視，情況嚴重更會傷及金融系統的穩定性。該會更表示，香港實在不宜再經歷二○○三年因負資產誘發的社會躁動。

除了發展商外，部分市場人士亦認為，目前不是推出空置稅的合適時間。資深投資者吳龍飛稱，政府推出空置稅撞正「呢個市道」，加快樓價跌勢在所難免。發展商要加快推盤，自然要劈價，拖累二手市場出現恐慌性拋售，樓價就會急挫。

戴德梁行大中華區副總裁陶汝鴻則認為，新稅項將對香港樓市構成更大壓力，交投量料進一步減少，惟難以估計今年樓價最終會否「倒跌」，該行早前料樓價全年會「打個和」。他續表示，暫未見發展商出現囤積居奇的趨勢，故理論上沒有必要推出措施，又認為政府運作「死板」去「硬推」該房策。

另一方面，有業界人士則建議政府應考慮調整樓市辣招。香港房地產代理業聯會榮譽主席郭德亮表示，在未來樓市及經濟可預見下行的情況下，當局有需要檢討樓市辣招，並取消部分調控措施，尤其需要放寬按揭。樓市向為香港經濟支柱及寒暑表，減辣有助推動市況，亦可幫助市民上車，同時解決民生問題。

政府昨日將空置稅草案刊憲，立法會下月復會的首次例會進行首讀和二讀，建議草案在獲得立法會通過後，再由憲報刊登當日起計的三個月後實施。