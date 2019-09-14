東網透視：踢拳班吸引年輕長者　出拳踢腳考反應

「砰、砰」聲響於活動室震耳欲聾，學員出拳踢腳毫不留力，每滴汗水皆是認真學習的印記。有長者中心為吸引五十五歲年輕長者參與，推出激烈運動踢拳(Kick Boxing)課程，踢拳從此不再是年青人的專利，也深受一班年輕長者歡迎。他們戴上拳套較勁，以行動證明自己勇於嘗試，突破社會對長者的既定印象框架。

這個踢拳課程由明愛天悅長者中心「賽馬會樂齡新天地」舉辦，課堂中最年長，已年屆73歲的黃先生表示，起初他對踢拳運動有些少抗拒，「本身好驚架，但玩玩下就由第1期學到而家第9期」，眼前的他體形標準，說話時聲如洪鐘，原來他本有痛症煩惱，直言參與踢拳運動後情況已有所改善。

黃先生笑嫌耍太極節奏較慢和較個人化，「Kick Boxing互動性較高，亦可以鍛鍊思維，更令動作更加敏捷」。學員黎女士笑言自己「無記性」，經常忘記教練教授的動作套路，不過，她發現上課後專注力有所提高，亦有助她打遊戲機，「打機會專心好多，以前打機會諗呢樣諗個樣，而家少咗」。

有4年教授經驗的歐鴻斌表示，踢拳屬高難度運動，可以訓練老友記反應及協調性，亦能減少肌肉流失，百利而無一害。由於擔心他們容易受傷，故為他們度身訂造一系列訓練項目，包括閃避及協調動作等。他形容老友記就如一班「大細路」，「佢地最易教，因為動作通常都係最簡單，不外乎快、狠、準！」

明愛天悅長者中心督導主任張惠玲指，長者打Kick Boxing可予人耳目一新、充滿活力的感覺，讓長者不再只困在沉悶的框架內，課程已舉辦至第9期，反應熱烈。今次先導計劃與不同青少年中心合作，由其借出場地上課，通常一周會有一節上午課堂，希望可以吸引「第三齡」人士，即年僅55歲或以上的年輕長者參與，因獲得賽馬會基金資助，每堂課收費僅約20港元。