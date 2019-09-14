探射燈：嘥錢整道閘　貼告示同具圍封效力

天水圍公園為區內最大休憩公園，公園屬24小時開放，惟園內部分設施如模型車場及模型船區等就有各有關閉時間，設有獨立閘門避免有人在停止開放後闖進。公園內兒童遊樂場原本亦為全天候開放，地區人士反映因收到居民投訴，才在場外設鐵閘。法律界人士指，在設定圍封範圍時可用文字及圖片告示，同樣具備閘門的法律效力。

「其實拉條繩或者戙個牌喺度都得，唔使嘥咁多錢整道閘。」元朗區議員李月民指，該鐵閘早在2012年設立，是因應晚上有人走進該兒童遊樂場製造噪音滋擾附近民居，而鐵閘被指形同虛設，他亦認為可以用另一種方式取代；而同樣位處民居不遠的長者健身站，亦有類似噪音問題，相信要靠康文署及居民協調才能解決。

執業大律師陸偉雄指，圍封範圍可用多種方式展示，如閘門未能覆蓋入口或出現漏洞，反而會予人一種可以闖進的錯覺，建議可展示文字告示，貼上圖片清晰顯示範圍的面積，以及何時被禁進入等資訊，若有人公然違反告示並闖進，公園管理員就有權執行職務勸喻甚至檢控相關人士。

康文署發言人指，2012年曾接獲投訴指天水圍公園兒童遊樂場有青少年聚集及叫囂，事後在遊樂場入口加設鐵閘，惟去年受颱風吹毀，今年6月重新安裝鐵閘，費用為1.6萬港元。

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