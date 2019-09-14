探射燈：社區設施未善用　街坊聚腳點湮沒

港鐵西港島線落成後，西區變天，不少社區設施曾數度改變用途，原為休憩處的正街與爹核里用地，數年前曾配合港鐵工程而改建成臨時公廁，該公廁外的一個鐵絲網，一度成為街坊自組的「正街牆」，隨着新休憩處落成已成歷史；而餘樂里休憩空間內亦保育了一幢舊建築，並展示50、60年代的居民生活，或可再成西環街坊的聚腳點。

正街休憩處的前身有一部分為西區街坊自發組成的「正街牆」，在鐵絲網上掛滿盆栽，附近亦設有漂書箱，由不同市民日夜守護，成為街坊一個聚腳點，而現時盆栽不見，漂書箱則擺放在附近的行人道，未見箱中有書。城西關注組成員張啟昕指，正街是該區的中心點，公廁並非討好的社區設施，有街坊想到將一面鐵絲網美化及加入生活元素，是個很美好的回憶，雖然人面全非，惟相信街坊仍可把心聲透過連儂牆等形式傳承開去。

至於穿過餘樂里休憩空後可到達一間古色古香的兩層高磚屋，現時為「耆趣童樂館」，室內展示當區居民50至60年代的生活資訊，而在花園處則有幾個不同造型的銅像，包括理髮師替小童剪髮等。

就西營盤餘樂里休憩空的設計，市建局回覆指休憩用地以重塑昔日巷里為特色主題，相關亭閣遮蓋幅度需符合設計要求。

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