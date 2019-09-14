探射燈：休憩設施超廢　千萬公帑枉費

天水圍公園一扇「國王的新閘」近日引起熱議，散落社區的離地設施比比皆是，當中西營盤一個休憩處的透明及傾斜式遮棚無法遮陽擋雨，市民寧坐在路邊花槽乘涼；同區有休憩花園寧設巨型中空裝置亦不建蔭棚，更有雕像佔用長椅一半空間。沙田城門河及啟德河的觀景台則同遭市民棄用，批評設計無聊「嘥錢」。

落成不久的西營盤正街休憩處空無一人，市民鍾先生寧願坐在有樹蔭的花槽石壆上休息，直言休憩處多張椅子毫無乘涼作用。該休憩處上層的空間設有兩張圓形石椅，各自連接一個蔭棚，惟蔭棚上蓋的透明膠板遮陽效果有限，而傾斜設計亦難擋雨；下層則僅有數張長椅，坐在椅上卻只會暴曬。

城西關注組成員張啟昕指，該處人流不高，設計上分開兩層亦令空間變少，甚至連1張枱也欠奉，據知港鐵已着手改善蔭棚的透光度。

屬於沙田社區重點工程的城門河畔項目，近沙田運動場對出興建僅高1.2米的觀景台，項目耗資逾2000萬港元，但葉先生指，升高1米多的觀景台很無謂，「就咁行出去睇河景同企喺個台上睇冇乜分別。」另一市民柯先生直斥工程浪費公帑。

黃大仙啟德河觀景台斥資約180萬港元興建，惟觀景台實際上與行人道平排，近期變成一個有蓋巴士站；而附近擺放7張石椅，亦同樣處於行人道水平，坐下無法看河，無遮蔭設施亦令石椅日曬雨淋，加上日間相當滾燙，甚少人坐下。

立法會議員柯創盛批評政府在監管部門或外判公司在進行有關工程時，未有做好監管工作，亦溝通不力，致工程效果往往與原意大有出入。他建議工程開始前要加強溝通，否則令設施得物無所用，又浪費公帑。

沙田民政事務處回覆指，沙田城門河畔新落成的觀景臺屬「城門河項目」中一部分，該工程包括擴闊步行道、美化景觀及優化現有設施等，整個項目工程預算為6750萬港元。

渠務署回覆，啟德河改善工程需搬遷東頭﹙二﹚邨巴士站，故在河邊建造觀景平台，同時增設巴士候車處，觀景平台包括特色上蓋，以供市民乘涼及避雨，另設長椅及種植槽。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！