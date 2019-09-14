網民熱話：平板滋擾被勸喻　躁底阿伯快餐店咆哮

阿伯疑因平板電腦開大聲與人爭執，又懶理職員勸告。（互聯網）

大聲就有理？近日有阿伯在快餐店用餐時，將平板電腦聲音放大，對附近食客極為滋擾，惟職員上前勸語帶鄉音的阿伯收細聲量不果，反遭對方以更大聲量駁斥：「已經好細聲！」

網民Queenie Hkacc在Facebook群組「香港突發事故報料區」上載兩段短片，事發於上周六(7日)下午一家快餐店中。貼文指阿伯：「平板開得好大聲，咁個哥哥仔職員去勸喻佢收細聲，跟住呢條x老開始以丁蟹式講其大道理。」從影片仲可見，職員上前勸喻阿伯，結果阿伯反指摘職員「你因乜事嚟撩我，有冇搞錯」，更指着平板電腦向職員喝罵：「我已經好細聲！...我喺度享受你嚟搞我？」

一直在旁拍攝的女食客見阿伯態度囂張，亦忍不住插口：「開住大聲又唔插耳筒」。阿伯聞言顯得一臉不在乎，更建議職員報警，但職員未有理會，結果阿伯自行報警。惟等候警察到場期間，阿伯卻自行離開，事情亦在此結束。

網民怒斥阿伯無理，「好x憎啲人公衆地方睇片開到大大聲」，亦有人建議事主：「遇到咁嘅情況，唔使同佢嘈，開得大聲過佢，圍住佢播」。

網民有話說

Roy Kim：明顯阿伯隻耳退化啦，肯定以為自己好细聲

Donald Joe Lip：當咗係自己屋企

Chi Hang：廢老好煩

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