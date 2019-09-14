黃遠輝指大發展商持1000公頃農地　收回或有司法挑戰

有政黨建議以《收回土地條例》收回私人閒置土地，大量興建公營房屋。已卸任土地供應專責小組主席、房委會資助房屋小組主席黃遠輝今早(14日)出席電台節目表示，大發展商手持的新界農地不少於1000公頃，雖然目前古洞北、元朗南等發展都是以《收回土地條例》收地，坦言如再動用有關條例收回全部土地，或會面對司法覆核挑戰，倘政府成功應對司法挑戰，等於打開收回新界農地的大門，有利增加日後土地供應。

他建議，政府可稍為提高《收回土地條例》下的補償價格，如「甲級農地」收地補償現時約為每平方呎1300港元，若提升補償可以縮短發展時間，有助減省時間成本，包括縮短申請公屋家庭輪候時間，值得考慮。

他續指，專責小組提出的多個建議選項未見有任何進展，其中政府原定年中就「土地共享先導計劃」提出具體建議，可能因近期社會事件，至今仍未有公布。

出席同一節目的團結香港基金副總幹事黃元山指，收回土地發展公營房屋並不一定得到支持，橫洲公營房屋發展計劃亦是以《收回土地條例》收地，亦遇到阻礙，而引用有關條例只是其中一個收地方式，最重要是找到新土地資源，用不同方法取得土地用作發展。