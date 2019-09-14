山竹襲港一年　天文台料全球暖化強颱風將愈多

去年超強颱風「山竹」襲港造成的破壞，相信不少市民仍記憶猶新。天文台《氣象冷知識》回顧這個超強颱風，提醒大家隨着全球暖化，海洋溫度增加會為未來的熱帶氣旋提供更多能量，更強颱風的數目將會愈來愈多。

天文台指，去年9月在西北太平洋形成的「山竹」，短短4天內由熱帶低氣壓增強為超強颱風，最高持續風速一度高達每小時250公里。當時天文台史無前例，在「山竹」距離香港尚有1110公里時發出一號戒備信號，是有紀錄以來最遠。

同月16日的早上，「山竹」逼近珠江口，香港風力急速增強，橫欄島和長洲錄得的最高60分鐘平均風速，也是兩站有紀錄以來第二高，僅次於1983年的「愛倫」；在全港最高的大帽山，更曾錄得時速達250公里的陣風，就連天文台天氣雷達站的設施也受到破壞。

此外，維港鰂魚涌及吐露港大埔滘錄得的最大風暴潮都破紀錄，鰂魚涌最高水位升至3.88米，是該站歷來第二高，幸好「山竹」襲港當日非天文大潮，加上最接近香港的時候，強度已有所減弱，否則水位相信會更高。

天文台表示，全球暖化引致的海平面上升，也會增加嚴重風暴潮的頻率及威脅，預料將來更強颱風的數量會愈來愈多，提醒大家要作好準備應對下一個超強颱風。