修例風波：網民批港鐵無理封站　促公開太子站CCTV

修訂《逃犯條例》示威浪潮持續，網民今(14日)再發起民間記者會，批評港鐵連日來不斷無理封站，幫助警方在車站內施暴，未盡其提供運輸服務的職責，又指8月31日太子站的現場目擊者所見所聞，與消防及警方記者會所說的不符，要求港鐵提供當時相關車站完整的閉路電視片段，以供查清真相。

自稱是8.31現場義務救護員的「呀謙」表示，當晚在港鐵太子站車廂內發現有速龍小隊成員上車，使用警棍及胡椒噴劑向乘客施暴，期間有人求救，他才發現有3名頭部流血的傷者及1名精神病患者。他指急救期間，列車突然駛往油麻地停下，當中一名頭部出血的傷者出現休克徵狀，血流不止，需待專業救護員移動，惟港鐵職員仍執意要求把傷者移離車廂。

他強調4名傷者都是在太子站受傷後被送往油麻地站，與消防及警方所指油麻地有3名傷者、且全在油麻地受傷的說法不符。當晚市民向消防報案指油麻地站有3名頭部受傷人士，其後義務救護員再為精神病患者叫救護車，故消防應有2次報案紀錄；當晚他及其他義務救護員亦清楚和救護員交涉有3人頭部受傷，並目擊3人登上救護車，不明為何最後紀錄變成2人頭部受傷。

另有化名「裘真相」的女目擊者指，當晚發現有多名頭部流血傷者後即時致電消防處要求救援，期間見到一名港鐵職員推出一名頭部嚴重出血的傷者，並形容對方已是奄奄一息。她指離開車站後，目睹該名已陷入昏迷的傷者被抬上救護車，但強調未見油麻地站有打鬥事件，稱傷者是在太子站受傷，且有人昏迷，質疑消防及警方說法並非事實。

記者會上播出自稱是太子站嚴重女傷者的發言片段，她表示自己當晚長期病發作，被列入嚴重傷者，與其他傷者「排排坐」，無可能「點錯」，又聽到現場救護只是覆述警方點算傷者數字，又稱自己病發3小時才獲送院。

他們又指，港鐵被官媒抨擊後便不斷封站及讓警方進入站內使用武力，因其「賣港」才導致有人破壞車站及跳閘等行為；他們又譴責警方反對民陣明日(15日)遊行及集會，是破壞市民表達訴求的自由。