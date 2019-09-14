修例風波：葉劉批林鄭齋見區議員無用　應直接落區交流

反對修訂《逃犯條例》引發持續社會衝突，聲稱要「放下歧見，修補撕裂」的特首林鄭月娥正約見全港所有區議員會面，不過行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀今日(14日)於電台節目「大潑冷水」，認為會面成效不大，新民黨已有區議員表明不願意被當作布景板拒絕出席，反建議特首直接落區與市民交流。

葉劉強調無「教」黨友表態，又建議政府直接落區視察受影響商戶、街市、老人院等更有用，如果害怕落區會引起騷亂，可選擇與群眾在網上交流。

對於律政司司長鄭若驊正就《緊急法》及《禁蒙面法》作法律研究，葉劉預料，若引用《緊急法》實施任何措施都會面臨司法挑戰，任何新訂立的法例都必須符合《基本法》和人權法，認為市民毋須擔心「戴口罩判監10年」；有人擔心會發生查封報社及外匯管制等，也是嚴重誤會。

至於《香港人權與民主法案》有否機會通過，葉劉認為，特區政府已正式撤回修例，可能《法案》不少條文需要大幅刪改，處理需時，料不會太快通過。她強調《法案》不會促進民主發展，只會引來制裁，香港信貸評級進一步下跌，影響香港金融。

她又提起，有市民上星期遊行至美國駐港總領事館，有不少示威者建議美國禁止向特區政府高官批出護照，她指問責官員不會有外國居留權，批評部分人沒有基本知識，對國際關係了解不深，看法較單純。