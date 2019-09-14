敗血病死亡率達三成　老人糖尿病患者等屬高危

敗血病由感染性細菌所引起，但香港很少人注意到這類細菌其實十分普遍。香港危重病學會今(14日)舉行敗血病展覽，指出敗血病患者的共通點是免疫力低，容易受到各類感染後，而較大機會引起敗血病，其死亡率高達30%。有醫生提醒，香港即將進入冬季流感高峰期，特別是小孩及長者免疫力低，需時刻注意健康。

敗血病是一種由細菌感染、病毒或真菌引起全身性發炎的嚴重疾病，會導致器官功能衰竭，更可以致命。敗血病主要影響包括長者、糖尿病患者，以及正在服用抑壓免疫系統藥物的病人，這3類病人的共通點都是免疫力低，容易受到各類感染，感染後有機會迸發敗血病。

香港危重病學會會長陳勁松表示，引起敗血病的細菌包括食肉菌、肺炎鏈球菌、甲型鏈球菌等，當病人出現嚴重發炎時，需要在黃金1小時內處方抗生素治療，否則的話會增加死亡風險。他估計，現時香港約10%至20%急症入院病人會迸發敗血病。

治療方面，陳希望患者能夠及早察覺身體變化，當出現發高燒、神志不清、氣促等，需立即到醫院求醫，因為一旦敗血病延醫的話，可以「一下子打倒一個強壯的成年人」。他舉例指，曾有一名患者到日本旅遊期間出現呼吸道感染，但沒有立即求醫，當患者返抵香港機場後便暈倒，送院後病情更一度惡化至需要插喉呼吸，翌日不幸離世。陳指，這名患者感染了非抗藥性肺炎鏈球菌，若及早醫治「仲有得救」。