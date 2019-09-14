修例風波：國泰客量大跌削航班保命　停飛都柏林棉蘭

修訂《逃犯條例》衝突令旅客人數大減，航空界首當其衝。因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，將實施短期應變措施，包括削減部分長途航班。國泰回覆查詢指，每周4班直飛都柏林的航班將在11月7日起暫停，並將改為夏季季節性服務，涉及的班次為CX301，原定每逢周一、三、四及六提供服務。而國泰港龍每周3班前往印尼棉蘭的航班亦會由下月27日起停止服務，涉及班次為KA359，原定每逢周一、四及六提供服務。

國泰日前發布的8月客貨運量數據顯示，國泰與國泰港龍兩公司載客約290.7萬人次，較去年8月下跌11.3%，乘客運載率下跌7.2個百分點至79.9%，以可用座位千米數計算的運力則上調5.1%。國泰因而實施短期應變措施，包括按需求調整今年冬季，即由今年10月底至明年3月底的運力。

國泰網站顯示，11月底由香港飛往歐美地區的航班數量明顯較9月底減少。其中國泰直飛往巴黎的航班班次減幅最大，由現時每周14班，削半至每周7班；飛往紐約航班則由現時每周25班，削至每周22班；香港飛往法蘭克福的航班班次亦由原先每周10班，減至每周7班。連新開航線亦遭殃，今年4月初才啟航前往西雅圖的航班班次，由每星期7班，減至5班。