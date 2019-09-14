政Whats噏：鄭若驊寫網誌講交流　遭批緊要事唔做

修訂《逃犯條例》風波至今未平息，外界關注當中涉及的檢控事宜，以及會否實施《緊急法》嘅爭議。律政司司長鄭若驊今日(14日)發表網誌，卻僅提到與香港年輕律師分享內地交流經驗、與內地法院簽署咗與交流相關嘅《框架安排》等。有學者批評鄭完全冇分清輕重緩急，依家外界關注嘅《緊急法》同大量檢控工作，但呢啲咁重要嘅事，鄭又冇做到，而檢控工作又做得差，淨係識得匿埋寫與時代不相關網誌。

鄭若驊嘅網誌提到，8月底曾邀請香港一班年輕律師參加一個有關內地自貿區嘅座談會，引述對方稱喺行程中獲益良多，又提到上周六(7日)喺深圳與內地簽署文件，為日後雙方交流等提供平台等事宜。

理大專業及持續教育學院講師陳偉強批評，鄭的工作不到位，完全係本末倒置，依家大家熱議嘅《緊急法》同喺近期連場衝突中被檢控嘅案件，鄭卻匿埋寫文講交流，唔係專注去做外界最關注嘅事，就算撰文內容亦與時代不相關，廣大市民希望鄭對現況有啲果斷措施同管好下屬，鄭卻唔做緊要事，難怪下屬工作咁求其，而且寫網誌根本冇乜市民會去睇，應該多啲出嚟回應市民關注嘅法律事情更為重要。