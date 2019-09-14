政Whats噏：立法會十月復會　隨時上船開？

立法會今年暑假史無前例咁長，大樓經歷過兩次嚴重衝擊，大家都估緊十月係咪可以順利復會，事關就算維修完，隨時再有大型衝擊出現，積壓嘅大量議程都唔知點算。有議會中人就忽發奇想，建議不如上船開會啦，諗住叫晒啲議員、職員同記者上船，喺海上就唔怕被人衝擊嘞！嘩，上船開立法會咁破格，全球都唔知有冇試過，真係要豁出去先至做得出，開開吓會，會唔會暈船浪嘔呢？

現時中西區同灣仔區不時出現反修例暴力衝突場面，立法會大樓係其中一個目標，經過七一衝擊後，原本預計維修費高達四、五千萬元。點知維修實數都未計完，8月底又再受暴力衝擊，真係屋漏兼逢夜雨。

立法會被迫提早休會，大會同財務委員會都有多項議程來不及喺暑假前通過，好似大會就過唔到《2019年稅務（修訂）（稅務寬免）條例草案》，至於財委會就過唔到公務員加薪、涉及百多億元嘅四間醫院重建或擴建工程等。講到十月嘅重中之重，自然唔少得係立法會大會要聽取政府嘅施政報告，即係點都要諗個方法開到會至得。

聽講立法會主席梁君彥都曾經物色過啲場地，可唔可以租畀立法會開會，但就慘食檸檬。咁又係呀，依家畀多多錢租場都冇用，一借畀立法會開會，後果真係不堪設想，嗰個場地唔止開會前後好可能被衝擊，隨時會永久成為示威者目標，到時真係得不償失，成個場「摺得」。

去到咁危急存亡嘅關頭，大家都要諗吓大樓以外仲有咩地方可以開到會，又唔怕被衝擊。有人就建議上船開會啦，海上開會夠晒遠，唔係人人都出到海，咁就唔怕被衝擊啦！有人預計，上船開會嘅人數都唔少，聽落隨時要租架郵輪都似。

到底有咩人可以上船呢，有人就預計全體議員當然可以上去，但係議員助理就冇份嘞，秘書處職員都要減少，至於傳媒都要事先登記同限制人數，如果一隻船要坐到四、五百人，仲要有埋設施開會，規模都唔少。喺海度上網接收得唔好，能否直播會議亦係未知之數，亦可能要轉做人手點人數、點票，成個過程慢啲，但係安全風險就低啲，落實之前真係要算過度過。

大家之前仍預計10月喺立法會大樓復會，因為覺得轉場好困難，有人話，就算未維修好，都唔使咁擔心，政府咁多場地，又有咁多寫字樓，聽聞6月12日當日，原本政府都預備咗後備場地，只係最終冇去到，相信10月要復會，政府都總會搵到地方畀立法會開會咁話。