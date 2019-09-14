修例風波：淘大商場成戰場　嚇怕市民商戶落閘

九龍灣淘大商場今(14日)淪為「戰場」，大批持五星旗人士與一批黑衣人士多次爆發肢體衝突。商場商戶及居民首當其衝，生活大受影響。有酒樓嘆損失慘重，眾多客人臨時取消預訂了的酒席；居民直言出門都膽戰心驚，「周圍打架好得人驚，冇見過咁亂！」

淘大商場一間酒樓經理梁女士說，今日共11圍酒席被取消，估計客人原打算中秋節後前來食飯，但眼見亂局卻步。酒樓門可羅雀，生意大受影響，「依家冇晒人！」藥房店員陳先生稱生意及人流大幅減少，「客人都係出面行但唔入嚟睇！」

甜品店店長熊先生表示，往常星期日會坐滿顧客，今日人流雖多卻幾近無人光顧，打算提早落閘收工，「如果(亂局)只係一日半日，影響唔算太多，大家都冇辦法！」熊批評政府無力解決紛爭，要求當局盡快成立獨立調查委員會，以息民怨。

市民龔先生眼見商場附近不斷有人打架，感驚慌，坦言不敢讓家中長者及小孩出門，「出街都驚周圍有人打架，一打就不可收拾。」龔認為政府及警隊對混亂束手無策，冀風波盡快平息。市民張女士批評警方選擇性執法，對警隊失望，認為警方明顯針對年輕人及用過分武力，對亂象感心痛。