修例風波：淘大商場爆衝突　20多住客圍管業處交代凌晨仍未散

九龍灣淘大商場內昨日（14日）下午2時許有大批人士聚集，他們揮動五星旗並高喊支持警察，其後有一批穿黑衣的人士到場，雙方爆發口角，期間有人互相推撞爆發肢體衝突，防暴警到場並制服至少4人，包括2名青年及2名中年男子。大批警察陸續增援。

至晚上8時55分，近半百淘大居民包圍淘大管業處，要求解釋事件，包括為何讓警察入商場，以及為何讓大量持國旗人士集結，要求交代處理此等突發事情的指引，職員回應指過往並無發生過同類事件，因而沒有相關指引，呼籲居民留下聯絡電話，稍後會有專人聯絡。但居民仍然不滿，並要求管業處找來高級經理回應，高呼「打死我哋啦！無人交管理費喇！」此外，管業處職員表示，今日有22名職員駐守商場，有淘大居民認為職員數目太少，指「商場咁多個門口，得22個唔夠人！」。事件擾攘至今日(15日)凌晨時分，仍有近20名居民仍未散去。

根據醫管局數字，截至昨晚9時30分，今日連串事件中共有22男3女（18至67歲）送院，當中23人情況穩定，有2名男子未知傷勢。暫未知當中有多少名傷者是來自淘大商場衝突。