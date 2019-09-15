東方日報A1：政府無能　撕裂加深

反對修訂《逃犯條例》風波嚴重撕裂香港社會，昨日多區更爆發「紅、黑」陣營混戰，其中九龍灣淘大商場昨有愛國人士集會期間，有反修例陣營黑衫人「踩場」，雙方口角、叫囂、追逐，再接連拳來腳往，多人受傷流血。防暴警察到場後，於商場內外制服多人並帶上警車，被捕者多為年輕人。學者批評港府對平息亂局束手無策，口講「止暴制亂」多時卻成效不彰，亂局亦由「警民衝突」變為「市民鬥市民」，擔心不同陣營人士於「十．一」前後爆發大規模血戰。

九龍灣淘大商場日前有反修例人士聚集唱歌期間，有中年男子帶同子女到場並唱國歌，結果引發有人打鬥，事後該名中年男子被人揭發為小學教師。事件惹來愛國陣營人士不滿，昨午兩時許，有近五百人聚集在淘大商場各層近中庭位置唱國歌，揮舞五星旗及舉起支持警察標語。

期間有多名主要穿黑衫的反修例陣營人士「踩場」，與愛國陣營人士對罵，有黑衫人被罵「垃圾」，亦有持五星旗者被罵「支那狗」，商場保安嘗試將兩批人分隔不果，雙方爆發肢體衝突，商場內不同位置都有人在互相拉扯，揮拳和腳踢對方，有人被拉扯上衣至胸口位置，亦有擲雞蛋及雜物。

一批防暴警察於昨午三時許進入商場，制服及帶走部分人士，並且追出商場，於商場後方的彩頤居平台通道上包圍約十人，有一名戴口罩男子被三名警員攔截時遭警棍毆打。商場食肆附近亦有黑衫男子被警員制服，警員全身壓在其身上，鎖上手銬。防暴警員一度在商場外持長槍戒備，舉起黃旗警告，又於昨午四時再進入商場展開拘捕，但遭到大批人士指罵，質疑現場亦有愛國陣營人士打人但沒有被捕，批評警方選擇性執法。期間有自稱是淘大住戶的中年男子質問警方為何拘捕其兒子，又指其兒子只是「落街買嘢食」。

事後防暴警察退出商場，並於牛頭角道登上多輛警車離去，有大批市民追出馬路，高呼「放人！」又將陰司紙塞入警車車窗。同時，商場內再起衝突，有女子在扶手電梯跌倒受傷，一名藍衫漢被指推人落電梯，遭大批人士包圍，藍衣漢離開商場時被人打中頭部，倒地受傷。

理大專業及持續教育學院講師陳偉強指，港府揚言止暴制亂近半個月，但成效不明顯，主要因檢控反修例人士程序太慢，阻嚇力不足，對平息亂局束手無策，「最近仲將焦點轉到房屋供應等民生問題，好似以為暴亂已經搞掂。」他認為現時局面由「警民衝突」變為「市民鬥市民」，擔心「十．一」臨近，隨時「擦槍走火」，「藍絲唔少係中老年人，又冇警察咁好裝備，好容易有更大嘅流血衝突。」

醫管局表示，截至昨日晚上九時半，共錄得廿五人送往將軍澳醫院及聯合醫院，當中涉及廿二男三女，年齡介乎十八歲至六十七歲，當中廿三人情況穩定，兩人情況未明。