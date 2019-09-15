我有正能量：踢開枷鎖　學習社交技巧

足球是世界上最受歡迎和最多人參與的運動，除了運動競技元素，足球亦一直在不同領域發揮作用。有本地足球團體將足球力量對準受情緒問題困擾的兒童，透過開辦足球訓練班，以這項團體運動打開他們內心的枷鎖，重拾天真笑容。

「試過好多活動，佢（嘉銳）都唔係太適應到，玩玩吓都未必咁想玩，足球係例外。」嘉銳靈巧地在球場上盤球、射門，表現與其他隊員無異，難以看出他有專注力不足的問題。媽媽張女士指，訓練令她見到嘉銳的改變，「以前好多時唔係太有耐性，做做吓一樣嘢未完成就會走咗去，我原本都擔心佢喺呢個足球訓練班都會咁，不過好彩有教練幫助，佢上堂表現愈來愈好，依家每次都好期待上堂。」

參加訓練班的還有社交被動的家讚，「佢（家讚）比較怕陌生人同去一啲新嘅地方同場合，當初係有少少夾硬幫佢報咗名先，都唔知佢鍾唔鍾意踢波。」家讚媽媽憶述，家讚數月前每星期訓練均「喊足全場」，甚至完成不了課堂，「最後我同佢講試多最後兩堂，如果上完都係覺得唔鍾意咁我哋就唔再上堂啦，我好多謝Miss咁有耐性教佢，令佢唔再驚，依家先會鍾意咗嚟訓練同踢波。」

家長們讚不絕口要致謝的Miss，正是妙天足球發展董事及教練梁蕙心，她每星期舉行1次的訓練班已成為每個隊員最期待的節目，「睇住佢哋由第一次到依家個分別真係好大，足球嘅力量係好大。」她指，足球運動涉及和別人溝通、情緒管理和手腳協調等元素，對有專注力不足或者社交障礙的學員來說是最適合不過的訓練。

「我希望大眾明白，小朋友喺9歲、10歲呢啲咁細嘅年紀有情緒問題唔係咩大件事，家長同身邊嘅朋友要正面面對，情況係可以改善。」梁舉例指，部分有社交障礙的隊員會較普通隊員難理解指令，亦會怕和別人合作，訓練初期的確要花點心思，「佢哋唔係唔想做，只係唔識點樣做，我會畀指令同時拍一拍佢膊頭，提佢要跟隨某啲指令，當佢做多幾次，身體習慣咗，就會知道原來我落嘅指令係咩意思，講白啲就係要畀多啲耐性。」

訓練班的另一焦點人物，是活躍於本地球壇多年的招重文，他希望足球可以改善一眾隊員的心態之餘，亦能燃起他們對足球的熱愛，他更指同類訓練班一定要「不斷做」，希望可以為本地球壇培訓出一班生力軍，「如果佢哋將來有志成為職業足球員，我一定會從旁協助。」

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