探射燈：孭仔燈易睇錯　衝燈意外頻仍

俗稱「孭仔燈」的交通燈號，分別以箭嘴及紅綠燈的燈號，顯示車輛可直行、右或左轉，用於分流及提醒駕駛人士可優先轉彎。然而，本為方便道路使用者的燈號卻成構成交通意外的原因。東網記者過去巡視不同設有孭仔燈的交通黑點，發現不少司機疑因看錯燈號而沒有駛走或衝燈，屢與過路行人及輕鐵擦身而過，險象環生。

東網記者曾到沙田大涌橋路一處設有孭仔燈的十字路口巡視，發現該十字路口四面車輛均可依孭仔燈指示優先20秒左轉，但由於燈號過多，短短半小時內，已有3輛「學神車」和的士在轉燈後仍遲疑不行，需後來車輛響號示意才開車。東網記者又在屯門鄉事會路與友愛路交界，發現有司機因混淆燈號而衝紅燈，險撞輕鐵。

香港汽車高級駕駛協會副主席（推廣）江日雄建議，相關政府部門可把孭仔燈設置於較遠離本來燈號的位置，以減少司機看錯燈號的機會，又認為部門有責任檢討交通黑點的燈號設置，以保障道路使用者。

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