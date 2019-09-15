探射燈：交通黑點殺人　路政署塞責捱轟

港島薄扶林道日前發生致命車禍，1名就讀香港演藝學院的21歲女學生返校時，於薄扶林公眾騎術學校橫過馬路時遭1輛巴士撞倒，送院後傷重不治。上址為行人過路處，來回線之間設有「安全島」，但沒有交通燈。

及後演藝學院學生會於社交媒體上發表聲明，指發生意外的位置為交通黑點，校方10年來多次去信區議會及路政署要求增設交通燈但苦無結果，終釀成是次悲劇。聲明又指，警方在意外發生後於上址掛上「胡亂過馬路將會被檢控」的橫幅，但學生會認為現時真相尚未查明，此舉等同怪責受害者，有如落井下石，涼薄無情。現時該橫幅已被拆走。

立法會交通事務委員會委員陸頌雄指，明白未必每個過路處都適合設立交通燈，但若然是事故頻繁的交通黑點，相關部門有責任加強與區內人士相討並研究可行做法，避免意外再次發生。

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