探射燈：交通燈相隔太近　句鐘26車衝紅燈

交通燈設置不善易生意外，不少路段短距離出現過多交通燈，淪駕駛者衝燈陷阱。有路段於約60米內出現2組交通燈，短短1小時內有逾20輛車疑衝燈，致險象環生。業界人士建議運輸署引入懸掛式交通燈，令駕駛者更清晰；立法會議員促檢討交通燈號設計，以減少意外。

「好多人可能睇錯（交通燈），又或者博大霧衝埋。」大埔居民葉先生發現，汀角路近露輝路交界的交通燈號設計有問題，交通燈與另一「孭仔燈」相距只有約60米，他不時目睹有車駛至上址時險釀意外。東網記者在該路段發現1小時內有26輛車懷疑衝燈。而汀角路右轉往露輝路的孭仔燈亦易成意外陷阱，該處行人過路燈轉為綠燈時，孭仔燈顯示為直去，惟當有等候轉右車輛一旦沒「打燈」，尾隨車容易判斷錯誤。

大埔區議員任啟邦直言，該處交通燈號設計不理想，他曾向有關部門反映，卻未獲正面回應。他批評政府作風被動，認為即使建加裝偵速攝影機，都未必可在短時間內實行。

「兩組交通燈前，分別豎立兩塊路牌，駕駛者分分鐘睇唔切。」東網記者與香港汽車工業學會會長李耀培到黃竹坑警校道經南朗山道至深灣道數10米內，已設有3組交通燈，其中2組只相距約10米，當日至少有2車衝燈。此外，牛頭角振華道1組燈號與近佐敦谷北道的燈號距離不遠，惟兩者轉燈時間只差約數秒，駕駛者容易忽略較近的燈號而衝燈。李建議可引入外國設計，設立懸掛式交通燈或懸臂交通燈，讓駕駛者分辨清晰。

立法會交通事務委員會委員柯創盛批評，運輸署作風守舊，內地及外國已盛行「龍門架」交通燈，而本港仍沿用柱立式。同時本港的孭仔燈亦存在車禍風險，柯直言曾多次向運輸署投訴但未改善，希望運輸署早日解決問題，減低意外風險。

根據運輸署統計，今年1至8月，本港有185宗因駕駛者不遵照交通燈號指示的交通意外。該署發言人指，上述3個地點並非交通黑點，但黃竹坑往南朗山道落山方向曾發現衝燈情況，署方已調整燈號模式；牛頭角道與佐敦谷北道交界的燈號設計，署方認為合適，但將在燈前加設警告標誌；大埔汀角路及露輝路交界燈號安排合適。

警方發言人表示，本年1月至6月期間，共有31852宗違反交通燈號指示的執法數字，而根據《道路交通（交通管制）規例》，任何在道路上的車輛司機，不得違反交通燈指示，否則可處定額罰款600港元和記5分。

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