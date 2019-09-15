網民熱話：扮畀錢求找贖　醒目店員識破　光頭男事敗速逃

光頭男在店舖外觀察一會便出動，展示100元後又收回，最終被醒目店員擊退。(互聯網）

專以小店為目標，假裝出示大額紙幣購騙取找贖的光頭男近日又出動。這次目標是一間小食店，以假裝出示100元紙幣要求找贖，不過卻被醒目女店員一句：「睇cctv」，成功擊退。

該名戴上黑超、穿上球隊波衫招牌打扮的光頭男，近年在本港多區都涉嫌以同樣手法呃錢，部分更當場斷正，又或將片段上載網上，但光頭男似乎未懼曝光，繼續四出犯案。今次險受害店舖是位於銅鑼灣一間小食店。從Facebook專頁「渣哥 一九九六」上載的閉路電視片及貼文稱，事發於上周四下午約2時半，當時身穿紅色背心球衣的光頭男先在小食店旁邊，鬼鬼祟祟偷看店內環境，直至發現店員忙於找錢時，光頭男就即時出動，向店員展示100元，稱要買一支飲品，由於店員忙於招呼另一客人，未及收取，對方已迅速將錢收回。直至店員向光頭男遞上飲品時，光頭男反催促店員找錢。

店員堅持並未收過光頭男錢，拒絕找錢，光頭男一度大吵大鬧，直至店員建議取閉路電視即時翻查。光頭男見事敗，立即氣急敗壞逃走。事後專頁發貼文指，光頭男「原來係慣匪」。

不少網民看過片段後，一眼便認出光頭男：「又係佢，乜仲未拉咩？」、「呢個光頭佬好出名，區區都有佢蹤影，專去食肆搵笨x」、「又嚟？植番啲頭髮先喇」。亦有人讚店員「醒目」、「頭腦清醒」、「心水清無中計」，批評光頭男「100蚊都呃」，認為「今時今日cctv好重要」。

網民有話說：

Wilson Fung：男人老狗為少少錢呃人，正垃圾

Debbie Chan：姐姐好叻，夠冷靜

Connie Chow：無恥到極點，人哋做正經小生意，你就牛咁大隻去搞事

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