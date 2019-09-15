修例風波：批有勢力圖造恐怖氣氛　官媒指是螳臂當車

有香港民眾上周六（14日）組織到淘大商場唱《義勇軍進行曲》，期間與不同政見人士爆發衝突。官媒事後接連在社交平台發文批評事件，指某些勢力妄圖營造恐怖氣氛，惟他們螳臂當車，更指這改變不了香港屬於中國的事實。

官媒指近日有唱《義勇軍進行曲》的民眾被打傷，引來多人到商場聲援，指正義不應沉默，並稱在自己國家的土地上舉五星旗、唱《義勇軍進行曲》是一件值得中國人光榮的事，直指某些勢力改變不到大多數香港人的中國心。

官媒及後再貼文，並上載了在淘大商場歌唱《義勇軍進行曲》民眾被打傷的片段，形容施襲者是暴徒，並稱「愈來愈多香港人站出來」，反擊反修例人士。

官媒亦回應英國倫敦交易所回絕香港交易所提出併購，指倫交所提到看好上海的「長期定位」，與鼓勵香港擺脫中央管治挑戰形成鮮明對比，更遠比「自由」、「民主」標籤恭維香港來得務實。官媒指，外界認為示威活動只會影響酒店、旅遊業，但傷不到金融、貿易的想法天真，形容是膚淺的判斷。評論引述國務院港澳辦早前的言論總結，指除中央支持，「香港自己也要努力」。