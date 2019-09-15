市建局翻新安置大廈　再撥57單位作過渡房屋

市區重建局現時有4幢安置大廈為受重建影響的住戶作暫住之用，為進一步善用房屋資源，局方計劃增撥57個安置單位予香港社會服務聯會，作為過渡性房屋用途，包括42個經翻新的1人和2人單位，以及15個分別在豉油街項目和荔枝角麗珠大廈的家庭單位。連同早前向社聯批出的安置單位，合共將有超過120個安置單位改用作過渡性房屋，協助社會上有短期住屋需要的人士，盡早遷離惡劣的居住環境，改善生活。

4幢安置大廈於1980至1990年代落成，分布於旺角、荔枝角、大角咀和西營盤。市建局行政總監韋志成今日(15日)在網誌表示，因應土瓜灣區及日後重建項目作準備，早前為安置大廈進行樓宇維修工程，包括將共用洗手間設計的1、2人單位翻新，讓每個單位設有獨立洗手間；優化可供3至4戶共用的廚房設施，每戶配置獨立廚櫃；因應重建項目內大多租戶都是1、2人的家庭，將大單位改裝成多個細單位，配合實際需要。他稱4幢安置大廈涉及改裝及翻新的單位，在完成工程後合共可提供約160個備有獨立洗手間的1、2人單位。

韋又指，為了提倡預防性維修的意識和概念，市建局在4個安置大廈項目試行引入「預防性維修」的概念和執行方法，他舉例指，豉油街安置大廈翻新大廈公用部分時，為分散在不同樓層的水泵、水缸和電力裝置，加裝監測設施運作的裝置及鋪設傳送線路，將監測設施狀態的信號，連結到地面控制室的中央屋宇裝備監測系統，協助管理人員同步監測水泵、水缸和電力裝置的運作狀況，一旦遇到突發性故障，便可以盡早處理。