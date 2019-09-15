港故：不甘留井底　老師裸辭起飛：教地理梗要遊世界

任教地理科約八年的李俊賢(Kenry Sir)，不甘所教所學的地理知識只是流於書本，決定離職遊歷世界，除了希望成為一個「有故事的人」，亦盼自己可成為活生生的「地理百科全書」。旅途中，Kenry Sir開設專頁分享其所見所聞，一年後重返教育界的他，教授莘莘學子學習時，亦毋忘尋夢的勇氣。

不願做「井底蛙」

大學畢業後，Kenry Sir如願成為一名地理老師。執教八年，因為學生的一句說話，他突然覺得自己很「井底」。「一個中二同學暗暗講咗句『讀地理唔應該係咁』，當時我畀佢嘅回應係『讀地理真係唔應該只係流於書本上』。」

學生的說話一直深深扎根在Kenry Sir的腦海裏，儲蓄四年後，他決定親自到訪地理書中介紹的大自然地貌。Kenry Sir指作離職決定時，有不少人質疑：「點解你要依家去睇個世界？退休後大把時間啦。」但他坦言不想令自己後悔：「都唔知我想去嘅地方將來變成點。」

讀萬卷書不如行萬里路

Kenry Sir決定給自己一年時間環遊十個國家，並開設Facebook專頁，記錄旅程中遇到的人和事。旅程以他最喜歡的地方－冰島開始，他指在這「冰與火的國度」可以觀賞到不同的大自然地貌，例如火山、火山湖及瀑布，令作為「大自然發燒友」的他流連忘返。他又指，學生年紀尚小，暫未有獨自外遊的機會，因此他堅持每到一個地方都會拍攝短片並上載至專頁，希望「畀學生睇睇書本上學嘅嘢真實情況係點」。

除了觀賞怡人的世界奇觀，他亦希望把握機會與當地人作交流，特別是一些「不太跟大路走」的人，Kenny Sir直言：「其實每個人都有自己嘅故事等待人哋發掘，而我亦希望自己去世界唔同地方找尋有緣分享故事嘅人，亦將自己去唔同地方嘅故事同人分享。」整個旅程中，最令他難忘的是斐濟，「佢哋好鐘意講一句『Bula』，係打招呼嘅意思，即係不論你係咩人，基本上去到邊，佢哋唔識你都好，佢地都會非常熱情同你打招呼。」

有故事的人

看過不同的風景，認識了不少「有故事的人」，Kenry Sir今年帶着不一樣的心境重返教育界，「我哋經常被灌輸，我哋好應該要點做，就係要讀書考好成績，要入大學、要揾份好工，要賺好多錢，但係有同學可能係學業方面，唔係佢哋最強嘅範疇，我希望我嘅同學會知道，唔只係得一條路，可以有好多好多嘅可能性。」縱然作為教育者，Kenry Sir亦了解其局限，「作為一個老師，未必可以改變到一個制度，但我希望學生知道，其實喺應付考試嘅同時，亦可以培育你對地理科嘅熱情或者你嘅愛好。」

制度，Kenry Sir未必有改變的能力，但他會努力堅守其成為老師的初心－學生能夠愉快學習，「我希望多啲帶佢地出去，即係離開課室，接觸一下大自然，希望呢啲時間，佢地都會覺得開心。」

今集《港。故》用5分多鐘，向大家訴說一個勇敢追夢、行走的「地理百科全書」的故事。

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《港。故》：東網每周專題習作，講故事、講香港人的故事。